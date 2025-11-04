＜TOTYOジャパンクラシック事前情報◇4日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日本のエースとして米ツアー勢を迎え撃つ佐久間朱莉は、気合十分だった。「ルーキーのときから出たかった大会に、メルセデス・ランキング1位として出られることはすごくうれしい。『JLPGAにもいい選手がたくさんいるんだぞ』というところを見せたいです」。シーズン終盤。年間女王を目指すうえでも、優勝争いはマスト、と自分