オリンピックに出場した元陸上選手から走り方を学ぶ授業が小学校で行われました。4日、海田東小学校を訪れたのは陸上女子100メートルハードルでオリンピック２大会に出場した木村文子さんです。4年生93人を指導しました。■木村文子さん「背中をまっすぐに」速く走るポイントは「背筋を伸ばす」こと。児童たちは不慣れな動きに苦戦しながらも正しい走り方を学びました。■児童「走り方を教えてくれたおかげで足が速く