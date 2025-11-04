兵庫県加古川市で車14台が絡む多重事故が発生し、70代の男性1人が死亡しました。けが人は、子ども4人を含めて計18人にものぼっています。消防や警察によると、4日午後4時半ごろ、兵庫県加古川市友沢の国道250号で多重事故が起きました。消防によると、14台の車が絡み、車に閉じ込められ意識不明の重体だった70代男性の死亡が現場で確認されました。他に、2〜6歳の子ども4人を含めて、けが人が計18人出ているということです