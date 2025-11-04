Aqua Timezが、再結成後初となるCD作品、アルバム『海いっぱいに降りしきる星』を12月10日にリリースすることが決定した。昨年7月の再結成発表から約半年、今年いっぱいの期間限定で活動する中で届けられる、デビュー20周年イヤーを締めくくる1枚となる。【写真】期間限定の活動を締めくくるアルバムに…『海いっぱいに降りしきる星』ジャケット同作には、再結成後に発表された楽曲群を中心に、新録リアレンジ音源やライブ音源