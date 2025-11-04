9人組グループ・Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが4日、東京・六本木ヒルズのけやき坂イルミネーション「SNOW＆BLUE」点灯式に参加した。「メリー・クリスマス！」の掛け声とともにボタンを押し、けやき坂を白と青に染め上げた。【写真】キラキラで素敵…！ロングコートがよく似合う岩本照＆ラウール＆渡辺翔太メンバーカラー青の渡辺は「渡辺ブルーだ！」と興奮。「この六本木ヒルズ、けやき坂は日本を代表するイルミネ