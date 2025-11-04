新党「チームみらい」の安野貴博党首の妻、黒岩里奈氏が4日放送の『わたしとニュース』に出演。その際、安野氏との出会いのきっかけを語る場面があった。【映像】「怒りの感情がない人」黒岩氏の夫・安野貴博氏（34）黒岩氏は「元々、Windowsのパソコンに入っている『マインスイーパ』というゲームの世界記録を持っていて、安野がそういう極端な人を解析する研究をしていた。その研究対象として出会ったのが最初の出会いだった