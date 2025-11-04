日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「香るゆず七味チキン」を11月5日から数量限定で販売する。「香るゆず七味チキン」(330円)上品なゆずの香りとピリ辛七味のハーモニーがたまらない「香るゆず七味チキン」が数量限定で登場。ジューシーなチキンに上品なゆずの香りがふわっと広がり、七味唐辛子のピリッとした刺激がアクセントで、思わずもう一口食べたくなる一品。チキンの下味はか