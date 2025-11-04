26年前、名古屋市西区で当時32歳の女性が殺害された事件で、市内に住む69歳の女が逮捕されました。「家族に迷惑をかける」「捕まるのは嫌だった」などと供述する女に、被害者の夫が思いを語りました。 ■“突然の訪問”か…現場が語る犯行時の状況 1999年11月、西区稲生町のアパートで、悟さんの妻・高羽奈美子さん(当時32)の首を刃物で複数回刺すなどし殺害したとして、安福久美子容疑者(69)が逮捕されました