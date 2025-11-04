山本由伸投手ドジャースの優勝パレードアメリカ・ロサンゼルス4日（日本時間） ワールドシリーズを制したドジャースが日本時間の4日、地元ロサンゼルスで優勝パレードを行いました。岡山県備前市出身でシリーズMVPに輝いた山本由伸投手らがファンと喜びを分かち合いました。 優勝パレードはロサンゼルスの中心街で行われ、詰めかけたファンらでお祭り騒ぎになり