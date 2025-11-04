【その日その瞬間】作詞家・売野雅勇さん 「少女A」と「涙のリクエスト」はデビュー曲とのギャップから生まれたヒット曲森浩美さん（作詞家・作家）◇◇◇SMAPのヒット曲「SHAKE」「青いイナズマ」や荻野目洋子、田原俊彦のヒット曲を手がけた作詞家で「家族」シリーズの作家として知られる森浩美さん。転機となったいくつかの瞬間を伺った。僕がいわゆる業界に出入りするようになったのは高校2年の時です。僕