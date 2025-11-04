ZE3000 for ASMR finalは、ASMRに特化した完全ワイヤレスイヤフォン「ZE3000 for ASMR」を、クラウドファンディング「GREEN FUNDING」にて先行販売を開始した。通常価格は19,800円で、20％ OFFの15,840円、18.9％ OFFの16,058円、2個セット20％ OFFの31,680円などのプランを用意する。 同社のこれまでのASMR専用イヤフォンとは異なり、新モデルでは「イヤホンがASMR体験そのものを左右する」という可能性に着目。ASMR専任研