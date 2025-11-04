SnowManの岩本照（32）が渡辺翔太（32）、ラウール（22）と4日、東京・六本木ヒルズで行われた「けやき坂イルミネーション点灯式」に出席した。今までで印象的なクリスマスを聞かれ、家族仲の良さを感じさせるエピソードを披露。「家族みんなでケーキ作って、チキンとか用意して、BGMかけながらプレゼント交換したクリスマスが印象的。今でも毎年やる」と大人になってからも家族水入らずでクリスマスの時間を過ごしているこ