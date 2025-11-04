SnowManの岩本照（32）、渡辺翔太（32）、ラウール（22）が4日、東京・六本木ヒルズで行われた「けやき坂イルミネーション点灯式」に出席した。今年のクリスマスは東京ドームでライブを行う。渡辺は「東京ドームでコンサートがある。楽しみながら会場に来てくださる皆さまを楽しませる。楽しませる側に徹したい」と意気込んだ。ラウールは「メンバーとプレゼント交換をしたい」と願望を明かしつつ、「東京ドームを埋めてく