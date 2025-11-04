4日、衆議院本会議の代表質問において、すべての答弁を終えた高市早苗総理が“補足説明”のため再び答弁する事態が起きました。【映像】高市総理に対し大きな笑いと激しいツッコミ（実際の様子）日本維新の会・藤田文武共同代表の質問に答えて高市総理が席に戻った際、木原官房長官と尾崎官房副長官から指摘を受ける場面がありました。藤田共同代表の「所得税の基礎控除」に関する質問に対して答えが不十分だったことが判明し