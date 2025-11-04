講談社は4日、漫画や小説の海外での実写映像化に向け、米ハリウッドに製作会社「KodanshaStudios」を設立すると発表。企画統括するアカデミー賞監督のクロエ・ジャオさんが来日し会見した。講談社の野間省伸社長は、今回の会社設立を機に「われわれが関わることで日本のIP（知的財産）やクリエーターを世界に紹介していきたい」と語った。2021年に「ノマドランド」でアカデミー監督賞や作品賞を受賞したジャオさんは「ハリ