ニュースポーツの話題です。ニュースポーツとは、ここ50年ほどの間に考案されたスポーツの総称で、競いあうことよりも体を動かすことを楽しむことに重きを置いたレクリエーション性の高いスポーツを指します。簡単だけど、奥が深いあるニュースポーツを楽しめる施設が由利本荘市にあります。鴨下望美アナウンサーが体験してきました。 ■フライングディスク×ゴルフ