漫画家・あだち充の画業55周年記念企画が11月6日（木）から12月26日（金）までの期間限定で、小学館ビル1階の「Cafe Lish（カフェ リッシュ）」にて開催。本企画は株式会社小学館による「あだち充画業55周年」の連動企画として開催される。 【写真】『タッチ』『MIX』『ラフ』表紙がケーキに？ カフェでは『タッチ』をはじめ、『MIX』『ラフ』『H2』『みゆき』など、世代を超えて愛される名作をテーマに、作品の