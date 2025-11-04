香川県は、先週行ったハロウィーンのプロジェクションマッピングに3日間で5万人以上が訪れたと発表しました。 【写真を見る】ハロウィーンのプロジェクションマッピングに3日間で5万人以上！夜型観光を推進へ【香川】 プロジェクションマッピングは高松市のサンポート地区の夜型観光を推進しようと、県などでつくる実行委員会が先月（10月）29日から31日に行ったものです。3日間で約5万2000人が訪れ、前回、