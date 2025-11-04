日曜よる9時放送【Golden SixTONES】SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティー！！👑そらジローチャレンジ日本テレビの天気予報番組マスコットキャラクター「そらジロー」が様々な課題に挑戦できる？できない？を予想するクイズコーナー！👑回転レシーブ球児超高速回転するモノを当てる動体視力が試される新感覚ゲームご褒美グルメをかけて