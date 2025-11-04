《國光麻耶に改名していましたが、小林麻耶に戻すことにしました》11月3日、フリーアナウンサーの小林麻耶が、夫の姓である芸名「國光麻耶」から以前の芸名に戻すことを発表した。“改名”で仕事に意欲を見せたが、先行きが不安視されているようだ。麻耶は2018年に整体師の國光吟氏と結婚。2021年に離婚が成立するも、2022年に再婚を発表し、芸名を「國光麻耶」に改名した。再び芸名を戻し再スタートを切った麻耶だが、Xでは《