ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）が好評だ。「ドラマは早見和真氏の同名小説が原作になっています。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける大人たちが、家族や仲間との絆で奇跡を起こしていく壮大な物語で、主演は税理士の栗須栄治を演じる妻夫木聡さん。ほかに佐藤浩一さん、小泉孝太郎さん、黒木瞳さん、沢村一樹さんなど錚々たる俳優が出演しています。また、JRA（日本中央競馬会）の全面協力ということもあ