【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2024年7月に再結成を発表し、2025年いっぱいまで活動中のAqua Timezが、再結成後初のCD商品となるアルバム『海いっぱいに降りしきる星』を12月10日にリリースする。 ■再結成後にリリースしたタイアップ楽曲も多数収録 本作品は再結成後にリリースしたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ＜ジャパニーズエール＞香るエール』Web CMソングの