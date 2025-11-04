【家電コンサルのお得な話・272】 各地で下水道使用料の改定が相次いでいる。例えば大阪府内では、今年2月に豊中市、4月に大阪狭山市、そして10月に河内長野市が下水道使用料を値上げした。いずれも老朽化した下水道管や施設の更新費用を確保するためであり、全国的な潮流となっている。●転居しない限り回避できない負担増節水意識の浸透も採算悪化の遠因に3市のうち、特に河内長野市では、10月1日から平均10.26％（下水道の