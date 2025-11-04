2026年1月からTBS系全国28局ネットにて放送されるテレビアニメ『うるわしの宵の月』の初のアニメーション映像解禁となるティザーPVが公開され、さらに主題歌情報が解禁された。オープニング主題歌、エンディング主題歌をともにUNISON SQUARE GARDENが担当する。【場面カット】うるわしすぎてバラ飛んでる…！ほほ笑む宵本作は、容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵と、同じく「王子」と呼ばれる1つ