相葉雅紀とニューヨークがMCを務める新シリーズ『口を揃えたフシギな話』が、11月10日19時からTBSにて2時間にわたって放送される。 ■相葉雅紀は満を持しての局長就任 ホラー番組『口を揃えた怖い話』から新しいシリーズが誕生。この番組はUFO、宇宙人、都市伝説など世の中に数多ある"不思議"の中でも、専門家たちが口を揃えてフシギだという話を紹介