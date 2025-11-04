音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』が3日、東京ドームで開催された。アジアを代表する豪華12組が集結し、全50曲・3時間にわたる熱演で4万人の観客を魅了した。【写真】かっこいい⋯白熱のパフォーマンスを行ったNumber_iオープニングはMC・山里亮太（南海キャンディーズ）の「皆さま、盛り上がっていますか？」という呼びかけからスタート。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE