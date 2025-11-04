6人組グループ・Kis-My-Ft2が通算33枚目となるニューシングル「&Joy」(読み：エンジョイ)を12月31日にリリースすることが決定。さらに、新ビジュアルも解禁となった。【写真】ACEesを前にバラエティー魂をさく裂させたキスマイ表題曲「&Joy」は「忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び＝JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！」というメッセージが込