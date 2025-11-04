4日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝153円64銭前後と、午後5時時点に比べ7銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝176円90銭前後と13銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース