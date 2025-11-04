【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Kis-My-Ft2が通算33枚目となるニューシングル「&Joy」を12月31日にリリースすることが決定。新ビジュアルも解禁となった。 ■多幸感あふれるジョイフルなキスマイポップス 表題曲「&Joy」は忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び＝JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセージ