総合格闘家の平本蓮が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の復帰戦と術後の現状について言及した。 ■「練習はしているが、なかなかに重症」 大晦日大会での復帰が有力視されていた平本は「たぶん、大晦日は試合ない」と言及。 平本は2月に右肩の「外傷性肩関節不安定症」の手術を受けたが完治には平均1年間かかるとし、「（回復には）2月後半までかかる。実際、可動域とかなにも復活してない。練習はしているが、なか