「敵は本能寺にあり！」この一言で知られる明智光秀。戦国史最大の事件「本能寺の変」で、主君・織田信長を討った男です。しかし、光秀の天下はわずか十一日。あまりに短い栄光のあと、彼とその一族には過酷な運命が待っていました。――本能寺の変の“その後”、いったい何が起きたのでしょうか。※関連記事：明智光秀と共に戦死！「本能寺の変」を成した5人の重臣”明智五宿老”とは？【前編】操られた明智光秀！？「本能寺の変