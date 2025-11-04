◇第56回明治神宮野球大会関西地区第2代表決定戦立命大1―0京産大（2025年11月4日GOSANDO南港野球場）明治神宮野球大会の関西地区第2代表決定戦が4日に行われ、立命大（関西学生）が京産大（関西六大学）を1―0で制した。これにより2015年以来10年ぶり5度目となる明治神宮大会出場を決めた。最速145キロ左腕の遠藤翔海投手（4年）が1安打完封勝利で全国切符をつかんだ。1失点完投勝利を挙げた大産大との敗者復活1回戦含