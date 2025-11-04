連休明け４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて７２銭円高・ドル安の１ドル＝１５３円５８〜６０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円４０銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７７円０４〜０８銭で大方の取引を終えた。