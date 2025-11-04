気象庁＝東京都港区気象庁は4日、10月の日本の平均気温は平年を1.35度上回り、1898年の統計開始以降、2024年（プラス2.21度）に次ぐ2位の高さだったと発表した。西日本と沖縄・奄美はかなり高くなり、沖縄・奄美は統計がある1946年以降で1位の高温になった。気象庁によると、華北から日本海付近にかけて偏西風が平年より北を流れたため、10月上旬は全国的に、中旬は西日本と沖縄・奄美を中心に暖かい空気に覆われた。北―東日