2025年11月3日、東京ドームにて音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」が開催された。全12組のアーティストがスペシャルなステージを届けた。

「MUSIC EXPO LIVE 2025」「MUSIC EXPO」は「アジアからグローバルに活躍するアーティストのスペシャルステージを発信する」をコンセプトに2023年からスタート。3回目となる本イベントでは国内外で活躍す