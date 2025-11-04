【モデルプレス＝2025/11/04】BE:FIRST（ビーファースト）とENHYPEN（エンハイプン）が2025年11月3日、東京ドームで開催された音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演。スペシャルコラボレーションを披露した。【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティスト集結◆BE:FIRST＆ENHYPEN、SPダンスコラボ事前の発表時から大きな話題を呼んでいたBE:FIRSTとENHYPENのコラボ。SOTA（ソウタ）が「僕が振り付けに関わっている曲とNI-