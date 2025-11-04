【モデルプレス＝2025/11/04】「ミスキャンパス立命館2025」エントリーNo.1竹本柚香（たけもと・ゆずか）さんのインタビュー。【写真】「ミスキャンパス立命館」美女揃いのファイナリスト6人◆竹本柚香（たけもと・ゆずか）さんプロフィール学部／学年：映像学部／3年出身地：大阪府誕生日：3月5日趣味：読書とカメラです。最近はミステリーをよく読みます、MYカメラは4台あります！特技：正師範免許を持っている書道と、全国大会