【モデルプレス＝2025/11/04】女優の永野芽郁が、2025年12月21日に「永野芽郁オフィシャルカレンダー2026」を発売することがわかった。本作は永野にとって11作目のカレンダーとなる。【写真】永野芽郁、圧巻スタイル際立つタイトワンピ姿◆永野芽郁、11作目のカレンダー決定今回のカレンダーは「一緒に過ごす“春夏秋冬”」をテーマに制作。四季折々のスタイリングや、多彩なシチュエーションをぎゅっと詰め込んだ。春はピンクやグ