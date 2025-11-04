元イスラエル国防軍法務局トップのイファト・トメルイェルシャルミ少将/Oren Ben Hakoon/APエルサレム（CNN）わずか1週間前まで、イファト・トメルイェルシャルミ少将はイスラエル軍の法務局トップとして、軍内における法の支配の執行を担っていた。現在、トメルイェルシャルミ少将は、映像流出に関する刑事捜査の一環として逮捕されている。映像には、悪名高いイスラエル軍刑務所でパレスチナ人の被拘禁者へ行っていたとされる