タイのシリキット王太后が10月24日に亡くなったことを受けて、天皇陛下がワチラロンコン国王に対し、天皇皇后両陛下からの弔意を電報で伝えられたと宮内庁が発表しました。シリキット王太后は、プミポン前国王の王妃で、ワチラロンコン国王の母親にあたり、上皇ご夫妻とは長年にわたる深い交流がありました。天皇陛下は、皇太子時代の2012年にタイを訪問した際、面会されていました。