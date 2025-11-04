【モデルプレス＝2025/11/04】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が2025年11月3日、東京ドームで開催された音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演した。【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティスト集結◆HANA、初東京ドームで美しく咲き誇るペンライトが赤く染まる客席を前に、プレデビュー曲『Drop』で華々しくステージに降臨した7人。同曲での歌声を「鋭いトゲという攻撃力も持つ気高い薔薇のようだ」と表現するなら