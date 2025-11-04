阪神は4日、桑原謙太朗氏のコーチ就任を発表した。背番号は『81』に決まった。桑原氏は球団を通じて「藤川監督の考えをしっかり聞いて、自分の役割を理解して考えてやっていきたいと思います」とコメント。桑原は津田学園高から奈良産業大を経て07年の大学生・社会人ドラフト3巡目で横浜（現DeNA）に入団。10年オフにオリックス、14年オフに阪神へトレード移籍し、17年には勝ちパターンの一角として、最優秀中継ぎのタイトル