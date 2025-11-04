消防などによりますと、兵庫・加古川市で午後4時半ごろ、10台が絡む事故があり、6歳と4歳の子どもを含む16人がケガをしたもようです。このうち、70代くらいの男性が車に閉じ込められ、心肺停止の重体だということで、警察と消防が駆けつけ、男性の救出活動を進めています。現場は、JR加古川駅から西に2キロあまり離れた国道250号の交差点付近です。