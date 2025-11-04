【モデルプレス＝2025/11/04】岸優太・平野紫耀・神宮寺勇太からなるNumber_i（ナンバーアイ）が2025年11月3日、東京ドームで開催された音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演した。【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティスト集結◆Number_i、ノンストップ7曲披露で大トリオーケストラのような壮大なBGMが暗闇に鳴り響き、ゆっくりと中央のスクリーンが開くと、圧倒的なオーラを纏った3人が登場。岸優太が「We're Numbe