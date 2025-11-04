巨人は4日、11月23日に開幕するジャパンウィンターリーグ2025（沖縄）に、赤星優志投手、石田充冴投手、鈴木圭晋投手、花田侑樹投手、竹下徠空選手、平山功太選手の6人を派遣すると発表した。なお、赤星と石田は12月5日に帰京し、鈴木と花田は同5日に合流予定。赤星はプロ4年目の今季、22試合・121回を投げ、シーズン自己最多の6勝をマークした一方で、9敗と黒星が先行。防御率は2.68だった。