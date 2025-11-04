女優の松本若菜（４１）が４日、都内で行われた第４２回「ベストジーニスト２０２５」発表会に登場。同賞の協議会選出部門を受賞した。松本は「毎年見ていたこの賞の舞台に自分が立てているのが不思議だが、うれしい気持ちでいっぱい」と笑顔であいさつ。この日の衣装は、スタイリストと相談したそう。「せっかくだから『いろんなジーンズを継ぎはぎにして一着にしたらどうだろう』と言ってくださった」続けて「私がすごく