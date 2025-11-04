ＧＬＥＡＴに反目する「反ＧＬＥモンスターズ」を率いる河上?シャーマン?隆一（３６）が、自らを裏切ったＴＪＰ（４１）への呪詛を並べた。河上は３日の横浜大会で反ＧＬＥ軍の新メンバーとしてＴＪＰを召喚。ブラスナックルＪＵＮを加えたトリオで鈴木鼓太郎、田中稔、ジュンジェと対戦するとＴＪＰの活躍で勝利して「とんでもねえ力を持ってるじゃねえか〜苦労して魔界から召喚したかいがあったよ」と浮かれていた