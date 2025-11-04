立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。悪質な嫌がらせに注意喚起を行った。杉尾氏は「土曜日未明から午後にかけてご覧のようなメールが実に１５３０通も私の事務所のアドレスに届いていました」とポスト。実際に届いたメールの写真を投稿し「差出人や電話番号は違っていますが、内容は『高市早苗さんや安倍昭恵さんを誹謗中傷するのはやめていただけないか』と言うもので全く同一です」と報告