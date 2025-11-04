歌手のMasacoが、このたび、ラジオ番組に出演。これまでの歩みや最新の活動について語った。 左から、Masaco、タケモトコウジ（ラジオDJ）、近藤夏子（シンガーソングライター）かつては公務員として働いていたが、「歌手になりたい」という夢を叶えるため退職し上京した、Masaco。NHK連続テレビ小説『てるてる家族』（2003年）への出演をきっかけに表現の幅を広げ、ラジオパーソナリティーやナレーターとしても幅広く活動して