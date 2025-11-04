兵庫県尼崎市出身の元Jリーガー、朴康造（パク・カンジョ）さん。神戸のラジオ番組にて、幼少期からのキャリアや指導者としての哲学などを語りました。☆☆☆☆ヴィッセル神戸で背番号「7」を背負い、攻撃的MFとして活躍。2度のJ2降格という苦しい時期もチームとともに戦い抜きました。現役引退後は、女子サッカー「INAC神戸レオネッサ」やJFL「アトレチコ鈴鹿」の監督を務め、現在は「ヴィッセル神戸」のスクールコーチとして